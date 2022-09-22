3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Кыргызстана
Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялся 22 сентября по инициативе кыргызской стороны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Две темы в разговоре стали основными. Главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, Президент Кыргызстана проинформировал белорусского коллегу о ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов