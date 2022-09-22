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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Кыргызстана

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Кыргызстана

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялся 22 сентября по инициативе кыргызской стороны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Две темы в разговоре стали основными. Главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, Президент Кыргызстана проинформировал белорусского коллегу о ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Фото: pixabay.com

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