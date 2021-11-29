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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Речь шла о ситуации вокруг Беларуси и России. В беседе лидеры также обсудили график совместной работы и предстоящих встреч.

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