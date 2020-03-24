Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Латвии

Сегодня по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит Главы белорусского государства в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения он перенесен на более поздние сроки. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.



В преддверие личной встречи сегодня главы государств обсудили основные аспекты двухстороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации. Отдельной темой разговора стало взаимодействие в условиях закрытия границ и запрета на передвижение граждан. Беларусью и Латвией в данной сфере налажено конструктивное и тесное сотрудничество, благодаря чему тысячи людей имели возможность беспрепятственно вернуться домой. Александр Лукашенко выразил особую признательность коллеге за содействие в организации вывоза детей из санатория в городе Юрмала.



