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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским

Как стало известно, только что состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Все подробности в ближайшее время.

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