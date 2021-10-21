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Состоялся телефонный разговор глав МИД Беларуси и России - обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства, а также к совместному заседанию коллегии министерств иностранных дел.

На встрече будет подписана программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.
Главы МИД также затронули вопросы взаимодействия в международных организациях и обменялись информацией об эпидситуации в двух странах.

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