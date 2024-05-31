Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина. Какие вопросы в центре внимания?

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В центре внимания глав государств были вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта.

Также лидеры обсудили предстоящий XI Форум регионов Беларуси и России, который в нынешнем году примет Витебская область, и представительство российской делегации на этом масштабном мероприятии.

Еще одной темой разговора стала предстоящая большая и значимая дата - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь президенты также обговорили вопрос представительства России на параде 3 июля в Минске.

В ходе обсуждения международной повестки Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы будущего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Они также договорились о встрече на полях саммита.

Что касается экономики, Президент России проинформировал белорусского коллегу о работе Правительства России по реализации договоренностей, достигнутых во время его недавнего официального визита в Минск.

Также в ходе разговора были затронуты детали и вопросы предстоящего визита Президента Беларуси в Монголию и Иркутскую область.