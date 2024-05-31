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Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина. Какие вопросы в центре внимания?
Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В центре внимания глав государств были вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта.
Также лидеры обсудили предстоящий XI Форум регионов Беларуси и России, который в нынешнем году примет Витебская область, и представительство российской делегации на этом масштабном мероприятии.
Еще одной темой разговора стала предстоящая большая и значимая дата - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь президенты также обговорили вопрос представительства России на параде 3 июля в Минске.
В ходе обсуждения международной повестки Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы будущего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Они также договорились о встрече на полях саммита.
Что касается экономики, Президент России проинформировал белорусского коллегу о работе Правительства России по реализации договоренностей, достигнутых во время его недавнего официального визита в Минск.
Также в ходе разговора были затронуты детали и вопросы предстоящего визита Президента Беларуси в Монголию и Иркутскую область.
Фото: БЕЛТА
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