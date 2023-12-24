Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет БЕЛТА.



Глава государства тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. В ходе разговора президенты обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, обстановку в регионе и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок.