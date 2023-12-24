ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет БЕЛТА.

Глава государства тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. В ходе разговора президенты обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, обстановку в регионе и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все