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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Казахстана

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава белорусского государства тепло поздравил казахстанского коллегу с 70-летним юбилеем, пожелал здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности. Кратко президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Казахстана и перспективы дальнейшего взаимодействия.

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