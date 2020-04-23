Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Литвы

Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства": по инициативе литовской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Главы Литовской Республики Гитанаса Науседы. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов: особое внимание уделили экономическим отношениям. Так, Вильнюс затронул тему увеличения поставок товаров и грузов через порт Клайпеды. Подробно обсудили президенты и тему диверсификации поставок нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики проработать вопросы энергетической безопасности. Шла речь и о сфере ядерной безопасности. Александр Лукашенко и Гитанас Науседа обсудили также меры противодействия распространению коронавируса. Затрагивалась инициатива "Восточное партнерство" - перспективы и будущее.