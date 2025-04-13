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Сотрудничество спецслужб Беларуси и РФ строится на доверительной и конструктивной основе - Нарышкин

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Фото: РИА Новости

Сотрудничество спецслужб Беларуси и Российской Федерации строится на доверительной и конструктивной основе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудничество спецслужб наших двух государств строится на конструктивной и доверительной основе, с каждым годом развивается и расширяется по направлениям своей деятельности. Я бы так сказал, что это взаимодействие является продолжением и отражением доверительных отношений между лидерами наших двух стран", - сказал Сергей Нарышкин.

Сергей НарышкинРоссияСоюзное государство