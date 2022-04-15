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Сотрудничество Беларуси и Армении обсудили председатель Совета Республики и Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в нашей стране
Туризм, культура, торгово-экономическое и межпарламентское сотрудничество. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Размиком Хумаряном. Спикер верхней палаты парламента поприветствовала гостя и подчеркнула: наши исторические корни и сложившаяся дружба между народами - залог дальнейшей работы на благо народов двух стран. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые касаются актуального состояния и перспектив развития контактов Беларуси и Армении в политической, торгово-экономической областях, а также подтвердили заинтересованность в развитии межпарламентского взаимодействия.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В нынешних международных условиях делается упор на развитии экономических отношений. За последние годы товарооборот между двумя странами вырос более чем в три раза, уже достигнута цифра в $100 млн. В 2021 году товарооборот вырос на 18 %, экспорт белорусских товаров в Армению - на 19 %. Очень хорошо начали и этот год, наращиваются поставки в Армению. Мы активно продаем молочную, деревообрабатывающую продукцию, например, сливочное масло, картон, бумагу.
Кроме этого, Армения наращивает инвестиции в Беларусь. В прошлом году эта цифра составила 15,5 миллиона долларов. В нашей стране работает 46 совместных предприятий с армянским капиталом. И экономика далеко не единственная сфера сотрудничества. Вместе с Арменией мы проводим совместные дни культуры. Как подчеркнул Сергей Рачков, сейчас ожидаем, что Армения приедет к нам со своими творческими коллективами.
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