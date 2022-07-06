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Сотрудничество Беларуси и России в спортивной сфере
Совместные спортивные турниры, сотрудничество в сфере подготовки атлетов, противодействие применению допинга. Эти и другие вопросы в центре внимания совместной коллегии Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России, которая прошла в Гродно. Стороны разработали совместный календарный план проведения турниров, в том числе и на любительском уровне. Также высказали намерение развивать импортозамещение в производстве спортивного инвентаря. Беларусь уже имеет в этой сфере определенный опыт.
Мы сегодня говорили о лыжероллерах, у нас есть свой опыт. Мы сегодня делаем свои лыжероллеры, и не только. У нас сегодня есть снегогенератор свой, трак свой мы делаем. Обувь делаем для лыж сегодня свою. Поэтому весь спектр зимнего инвентаря для лыжников - потихоньку уже налаживается это производство.Олег Матыцин, министр спорта России:
Календарный план - основа нашего взаимодействия. Причем очень важно, что оно не ограничивается только взаимодействием сборных команд. Это и формат клубных команд, университетских команд. Потому что задача стоит развивать спорт не только высших достижений, но и массовый спорт. И в этом отношении очень богатый опыт и в Беларуси, и в России.
На совместной коллегии был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в спортивной сфере. Также участники договорились развивать не только это направление, но и туристическую отрасль.
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