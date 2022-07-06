Сотрудничество Беларуси и России в спортивной сфере

Мы сегодня говорили о лыжероллерах, у нас есть свой опыт. Мы сегодня делаем свои лыжероллеры, и не только. У нас сегодня есть снегогенератор свой, трак свой мы делаем. Обувь делаем для лыж сегодня свою. Поэтому весь спектр зимнего инвентаря для лыжников - потихоньку уже налаживается это производство. Олег Матыцин, министр спорта России:

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси