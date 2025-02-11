Соцобъекты, мультибрендовый центр и сохранение зубров - новые проекты Беларуси и Орловской области

Беларусь и Орловская область планируют открыть торговый дом. Это как один из пунктов по расширению межрегионального сотрудничества.

Новые точки роста 11 февраля обсудил наш посол Александр Рогожник на встрече с губернатором Орловской области. Белорусская делегация сегодня находится с рабочим визитом в этом российском регионе.

Товарооборот по итогам прошлого года прибавил около трети. Белорусский экспорт вырос на 45 %. Приоритеты на нынешний - двустороннее развитие аграрной науки, в сфере промышленности, сельского хозяйства и микроэлектроники.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Мы обсудили большой спектр двустороннего сотрудничества. Это участие в строительстве социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Мы обсудили вопросы создания мультибрендового центра для обслуживания белорусской техники. Ведь за прошлый год ее поставлено более чем на 10 млн долларов. Очень хорошо растет и наш экспорт в Орловской области, очень хорошо растет экспорт из Орловской области в Республику Беларусь. И мы договорились сформировать такую дорожную карту, матрицу взаимодействия между Орловской областью и Республикой Беларусь, закреплением ответственных должностных лиц, кто конкретно будет курировать какой проект, с тем, чтобы мы понимали, насколько эффективно это взаимодействие строится".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:

"Мы, подводя итоги прошлого года, напомним, что в прошлом году состоялась встреча нашей большой делегации с Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И в рамках поручений и договоренностей мы сегодня и работаем, что дало уже первые результаты, первые шаги. Я за прошлый год три раза посетил Республику Беларусь. Наши делегации сейчас уже выстраивают взаимоотношения в рамках заключенных соглашений. Думаю, что мы получим результат уже по итогам 2025 года".