"Совершенно разные перспективы" - депутат Пашаева о позициях РФ и Украины и поиске единого подхода

Прошедшая на этой неделе IV Минская международная конференция по евразийской безопасности окончательно закрепила за собой статус важнейшей дипломатической площадки - в таком мнении едины эксперты.

Пока на Западе военную силу считают главным аргументом в политических схватках, Беларусь ведет диалог и объединяет вокруг идеи мира.

Многие гости конференции акцентировали внимание на опыте старшего поколения и событиях 80-летней давности, ведь так важно, чтобы подобного не повторилось.

Гюльшан Пашаева, депутат Национального собрания Азербайджана VII созыва:

"Как выйти из той ситуации, в которой каждая из сторон имеет свое мнение, позицию, но интересы этих сторон разные, и каждая сторона апеллирует определенными концепциями? Например, Россия считает, что распространение, расширение НАТО для нее представляет серьезную угрозу с точки зрения безопасности. А Украина считает, что она имеет полное право стать членом какого-нибудь блока, организаций, в которых эта страна хотела бы участвовать. Здесь получаются совершенно разные перспективы, и это создает серьезнейшую проблему с точки зрения нахождения единого подхода. Я считаю, что Россия и Украина должны прийти к какому-то консенсусу. В этом смысле, конечно, радует, что скоро должна состояться трехсторонняя встреча в Абу-Даби, именно с посредничеством американцев. Эта трехсторонняя встреча для нас всех кажется очень важной с точки зрения нахождения путей выхода, хотя бы на уровне технических вопросов, которые могли бы помочь России и Украине найти очень важную основу для того, чтобы двигаться вперед в нахождении решения этой проблематики".