Совершенствование контрольно-надзорной деятельности стало темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко 21 мая, сообщает БЕЛТА.

На совещание был вынесен проект указа, предусматривающий корректировку нормативно-правовых актов в данной сфере. Глава государства отметил, что к этой теме с учетом ее важности на уровне Президента возвращаются не впервые. В 2009 году на основании указа № 510 в стране сформирована целостная, оптимальная на тот момент система контроля. Спустя восемь лет, в 2017-м, она была комплексно модернизирована исходя из потребностей государства и общества, а также с учетом пожеланий отдельных "особо плачущих" и "перетрудившихся", кому число проверок казалось избыточным. Был пересмотрен перечень контролирующих органов, сокращены дублирующие сферы контроля, ужесточены требования к назначению проверок и работе контролеров.

"Как результат, Комитет государственного контроля ежегодно информирует о снижении проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования", - сказал Александр Лукашенко. Согласно отчетам КГК в прошлом году по сравнению с 2019 годом общее количество проверок сократилось почти на 30 % (с 8822 в 2019 году до 6,5 тыс. в 2023 году).

"Однако следует признать, что на фоне улучшения статистических показателей по-прежнему не изжиты негативные тенденции в данной сфере, - обратил внимание Президент. - В частности, под видом профилактических форм контроля - разного рода мониторингов, технических осмотров - порой проводятся полноценные проверки. Что такое полноценная проверка, все прекрасно знают - по содержанию и по времени. Иногда там сидят месяцами, когда можно все сделать за несколько дней. В целом по стране вырисовывается цифра в 300 тыс. таких мероприятий в год (якобы профилактических). Согласитесь, впечатляющая цифра".

"И только после того, как я указал вам на недопустимость такого подхода, цифры снизились примерно наполовину", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что, к сожалению, практика многократных посещений одного и того же предприятия по идентичным вопросам так и не прекращалась. "Контролеры, приходя один за другим, требуют представлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической возней и ловлей блох, как в народе говорят", - указал на недостатки глава государства. И привел конкретные примеры.

В период уборки зерновых (июль - август 2022 года) проверяющие посетили ОАО "Оснежицкое" 49 раз. Хотя это хозяйство можно считать средним по показателям работы в Пинском районе. Правда, записи в книге учета проверок сделали лишь дважды. "И как мне докладывают помощники Президента и губернаторы, подобные примеры, увы, не единичны", - обратил внимание Президент. С одной стороны, глава государства делает скидку на то, что губернаторы и руководители предприятий, естественно, могут считать число проверочных мероприятий избыточным. "Но дыма без огня не бывает", - заметил Александр Лукашенко.

"Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало бы проверять. По-другому нельзя объяснить случай, когда мне нужно лично вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием", - сказал Александр Лукашенко.

Усилия проверяющих, по словам главы государства, часто направлены именно на поиск недостатков и применение штрафных санкций, хотя надо бы - на улучшение результатов деятельности предприятий. "Нам не штрафы нужны и наказания или какие-то санкции, а улучшение работы предприятий", - сделал акцент глава государства.

Ранее Президент давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы. В его исполнение правительством подготовлен проект указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Его разработка велась более двух лет. "Администрация Президента и правительство крутили его несколько раз, подключая все заинтересованные ведомства. В результате проект содержит ряд новаций. От смещения акцентов в работе контролирующих органов в сторону профилактики до выведения прокуратуры из-под сферы действия указа № 510", - обратил внимание глава государства.

Ввиду значимости этого правового акта для страны Президент намерен принять окончательное решение только после всестороннего обсуждения. Участникам совещания Александр Лукашенко адресовал ряд вопросов, в частности, станет ли работа предприятий после подписания этого документа эффективнее, снизится ли проверочная нагрузка и при этом не будет ли ослаблен контроль. "Я сейчас говорю про те сферы, где существует реальный риск причинения вреда национальной безопасности, жизни и здоровью граждан", - уточнил глава государства.

Президент спросил, все ли проблемные вопросы будут решены с принятием указа, и поинтересовался мнением Межведомственного совета по контрольно-надзорной деятельности на этот счет.