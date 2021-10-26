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Совет глав правительств СНГ соберется в очном формате 12 ноября в Бишкеке

Его повестка еще верстается, - об этом заявили сегодня перед заседанием Совета постпредов Содружества в Минске. Речь шла о взаимодействии партнеров на международной арене. Ведь общими усилиями легче отстаивать интересы и продвигать их на международный уровень.

Сотрудничество в рамках СНГ

Особое внимание уделили предварительным итогам выполнения плана мероприятий по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. В этом плане 80 пунктов.

Также постпреды Содружества обсудили деятельность Межгоссовета по противодействию коррупции. Он был создан 8 лет назад.

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