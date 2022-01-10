Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил ситуацию в Казахстане

Cитуация в Казахстане стала поводом внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Встреча началась с минуты молчания - сегодня в республике объявлен траур по погибшим.

Блицкриг сорван, но никто от подобного испытания в будущем не застрахован. На связи лидеры шести государств. Несколько дней назад они приняли судьбоносное решение, которое, по сути, стало переломным в преодолении кровопролития. ОДКБ ввела своих миротворцев для контроля стратегических объектов в Казахстане.

Миротворцы помогли стабилизировать обстановку в Казахстане

Таким образом, у законной власти высвободился ресурс для наведения порядка на улицах, где бесчинствовали мародеры и вооруженные бандформирования. ОДКБ откликнулась на просьбу о помощи со стороны Президента Казахстана. Это право на коллективную оборону соответствует статье 51-й Устава ООН. Благодаря такой оперативной реакции, ситуацию удалось взять под контроль.

Президент Казахстана: Страна пережила самые тяжелые дни за годы независимости

За несколько январских дней эта страна пережила чрезвычайные события, ставшие самыми тяжелыми за годы независимости. Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за настоящее боевое братство. Сегодня уже понятно - за так называемыми мирными протестами стояла целенаправленная террористическая атака с главной целью - подрывом конституционного строя и попыткой госпереворота.

ОДКБ доказала свою эффективность

Анализ событий в Казахстане отчетливо указывает на наличие внешнего фактора. Ровно так же, как было в Югославии, Ираке, Сирии, Украине, не так давно и в Беларуси. По мнению белорусского лидера, этот процесс будет продолжаться и надо делать выводы.

Ситуация в Казахстане нормализована, но очевидны будущие вызовы. Это повод задуматься об укреплении ОДКБ. Организация показала свою действенность, должна и впредь соответствовать времени. Главное - эффективно противостоять угрозам.

Практически все лидеры отметили, какую значимую роль в таких событиях играют киберугрозы, а также в целом медийное сопровождение. Александр Лукашенко сделал акцент на качестве работы в информационном поле.

А. Лукашенко о противодействии гибридной агрессии

Из событий в Казахстане нужно сделать соответствующие выводы и помимо угрозы извне четко видеть также и внутренние причины. Такое мнение высказал Госсекретарь Совета безопасности Беларуси, отвечая на вопросы журналистов.

Новые способы и формы провоцирования ситуации, свержения власти, завоевания экономических и политических целей. Это новые формы ведения информационных, гибридных войн, по-другому не назовешь. Без взрывов, без грохота, без введения боевой техники, но, тем не менее, достижение определенных целей. Это, наверное, еще страшнее. Враг не виден, находится за границей. А. Лукашенко о противодействии гибридной агрессии Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси