Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении законов по вопросам Следственного комитета"

Среди основных нововведений: предоставление полномочий Следственному комитету в соответствии с возложенными на него задачами без согласия физических лиц получать сведения из информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные, и иметь доступ, в том числе удаленный, к этим ресурсам (системам); увеличение предельного возраста приема на службу в Следственный комитет с 25 до 28 лет; предоставление гражданам, принятым (зачисленным) в учреждение высшего образования Министерства внутренних дел для получения высшего образования по специальностям для Следственного комитета, статуса сотрудника Следственного комитета; исключение обязанности у лиц рядового и младшего начальствующего состава Следственного комитета ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе.