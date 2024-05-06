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Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении законов по вопросам Следственного комитета"

Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении законов по вопросам Следственного комитета"

Совет Республики на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва одобрил проект закона "Об изменении законов по вопросам Следственного комитета", сообщает БЕЛТА.

Проект закона направлен на совершенствование правового регулирования порядка предоставления Следственному комитету полномочий на обработку персональных данных, ежегодного декларирования доходов и имущества сотрудниками Следственного комитета, приема на службу в названный комитет, на уточнение статуса курсанта Следственного комитета.

Среди основных нововведений: предоставление полномочий Следственному комитету в соответствии с возложенными на него задачами без согласия физических лиц получать сведения из информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные, и иметь доступ, в том числе удаленный, к этим ресурсам (системам); увеличение предельного возраста приема на службу в Следственный комитет с 25 до 28 лет; предоставление гражданам, принятым (зачисленным) в учреждение высшего образования Министерства внутренних дел для получения высшего образования по специальностям для Следственного комитета, статуса сотрудника Следственного комитета; исключение обязанности у лиц рядового и младшего начальствующего состава Следственного комитета ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе.

Фото: БЕЛТА

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