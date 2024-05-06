Совет Республики одобрил законопроект по вопросам взаимного признания водительских удостоверений в Беларуси и ОАЭ

Совет Республики на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва одобрил проект закона "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений", сообщает БЕЛТА .

Меморандум разработан Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в целях признания действительности водительских удостоверений, выданных гражданам, не имеющим разрешения на постоянное проживание на территории Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов, прибывающих в туристических целях, либо осуществляющих трудовую деятельность по временным трудовым договорам и контрактам, при условии, что владелец водительского удостоверения подходит под требования минимально необходимого возраста, установленного в отношении различных категорий водительских удостоверений.

Ратификация меморандума будет содействовать свободе передвижения граждан, имеющих действительное водительское удостоверение одной стороны, по территории другой стороны, а также будет способствовать укреплению сотрудничества между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами.