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Совет Республики одобрил законопроект по вопросам взаимного признания водительских удостоверений в Беларуси и ОАЭ
Совет Республики на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва одобрил проект закона "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений", сообщает БЕЛТА.
Меморандум разработан Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в целях признания действительности водительских удостоверений, выданных гражданам, не имеющим разрешения на постоянное проживание на территории Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов, прибывающих в туристических целях, либо осуществляющих трудовую деятельность по временным трудовым договорам и контрактам, при условии, что владелец водительского удостоверения подходит под требования минимально необходимого возраста, установленного в отношении различных категорий водительских удостоверений.
Ратификация меморандума будет содействовать свободе передвижения граждан, имеющих действительное водительское удостоверение одной стороны, по территории другой стороны, а также будет способствовать укреплению сотрудничества между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Фото: БЕЛТА
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