В Гомеле 25 ноября пройдет совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России. Практика таких встреч действует с 2000 года в рамках Договора о создании Союзного государства.

В повестке дня - координация позиций в ООН, дипломатическая поддержка приграничного и межрегионального сотрудничества, а также совместное реагирование на кризисные и чрезвычайные ситуации.

Завершится встреча подписанием новой Программы согласованных действий во внешней политике на период с 2027 по 2029 годы. Позже этот документ вынесут на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.