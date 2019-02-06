Совместное учение ОДКБ пройдет на территории Беларуси, России и Таджикистана

Сегодня в Москве об этом сообщил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. Брифинг проходил в формате телемоста со всеми странами, входящими в Договор о коллективной безопасности. Одна из тем - подготовка к совместному учению ОДКБ "Боевое братство - 2019". Оно пройдет осенью одновременно на территории трех стран: Беларуси, России и Таджикистана. Более конкретные сроки, количество вооруженных сил и средств, а также названия полигонов обсудят на штабных переговорах за несколько месяцев до начала учения.