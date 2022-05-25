Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 25 мая

Вопросы функционирования белорусской экономики в современных условиях сегодня обсудят парламентарии. На совместное заседание соберутся депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. С докладом выступит первый вице-премьер Николай Снопков. Затем члены правительства ответят на вопросы депутатов.