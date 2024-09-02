В последнее время литовские социологи фиксируют рост нетерпимости к приезжим, которые не говорят на литовском языке. Большой соцопрос, проведенный еще в конце 2023 года по инициативе Института социологии Литовского центра социальных наук, выявил, что 22 % литовцев не хотели бы жить рядом с иностранцами, которые не говорят на литовском языке (годом ранее этот показатель составлял 11 %). Более того, 34 % литовцев не хотят работать рядом с иноязычными. А против всевозможных беглых, обосновавшихся в Литве, и вовсе высказались 47 % опрошенных литовцев. Сегодня негативного отношения к беглым придерживаются более половины литовцев, в том числе власть предержащие.

Современные "дети лейтенанта Шмидта" перешли границы государств и дозволенного. Но финал у них прежний.



Максим Осипов приветствует вас, чтобы рассказать о современных "детях лейтенанта Шмидта" и бессмертии классики. Вернее, о повторении исторического литературного сюжета уже в виде современного фарса в совсем не литературном выражении.



"И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два. Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, вас просто начнут бить".



И они примелькались. В Польше беглых белорусских экстремистов путают то с русскими, то с украинцами. Но роли это не играет, их бьют и отнюдь не по паспорту. Причем бьют и рядовые граждане, и польское государство, и его банки.



Горит под ногами беглых и литовская земля. В конце июля в Вильнюсе был атакован неизвестными магазин белорусского оппозиционера. Ущерб примерно на 1000 евро. Выбитые стекла органично дополнила говорящая надпись на фасаде: "Возвращайтесь домой, белорусские свиньи!"



Можно смело предположить, что адресовано это послание не только продававшему пронацистскую символику и Родину торгашу. Надписи и листовки, множащиеся на стенах и столбах литовских городов и весей, не оставляют сомнений: не рады всем непрошенным гостям. И не прочь выставить их вон.



"Снимите шляпы, обнажите головы, сейчас состоится вынос тела"



Нынешней весной только-только назначенный новый глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас тут же открытым текстом заявил нашим беглым:



"Вы не оправдали доверия, не боретесь против власти, не способны развернуть широкое партизанское движение, как обещали".

Конечно, нынешние "дети лейтенанта Шмидта" всполошились и наделали тут же еще больше глупостей. Они как мантру стали твердить в своих телеграм-каналах, что листовки и граффити множат в Литве агенты белорусского КГБ. Додуматься, что тем самым они говорят о бессилии литовских спецслужб, беглые аферисты не в состоянии. Портал Baltnews просто хватается за голову.



"Протестуны" со "змагарамі" даже не понимают, что оскорбляют службу охраны государственной границы и департамент госбезопасности, которые не в состоянии пресечь потоки белорусских шпионов, разведчиков, диверсантов и провокаторов".

Впрочем, Baltnews ошибается. Как раз шпионов, диверсантов и провокаторов литовцы распознали. И все настойчивее гонят их прочь из страны. Массовые изъятия ранее выданных видов на жительство, бесконечные проверки со стороны литовских силовиков делают жизнь беглых все менее комфортной. Часть из них уже перебралась из Литвы в Польшу и откровенно глумится над Вильнюсом в своих каналах и сетях. Естественно, тот в долгу не остается и бьет еще не уехавших.