Как правило современные западные государства говорят о том, что военные действия - крайняя мера. Однако мы видим - на деле слова расходятся. В тех же документах, которые президент накануне зачитал, откровенное и открытое заявление "если не свергнем через революцию, то будем думать о вводе войск".

Вот и получается, то, что вчера казалось теорией заговора, сегодня правда. И реакция Александра Лукашенко после выборов - переброска войск на рубежи - это хороший ход в шахматной партии, который выбил соседей из колеи. Наша страна готова к защите рубежей. А западным соседям надо все-таки присмотреться к себе и своим проблемам - там есть чем заняться.