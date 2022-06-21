Союзное государство эффективно реагирует на санкционные вызовы

Какими бы серьезными не были ограничения со стороны Запада, их не должны почувствовать на себе белорусы и россияне. И сегодня Союзное государство эффективно реагирует на любые санкционные вызовы! Это отмечено накануне на заседании сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое прошло в Минске. На пользу людям в двух странах принимались 28 союзных документов: образование, культура, молодежная политика и, конечно же, бесперебойная работа экономики. Все это требует координации усилий с двух сторон.



Следующее заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет уже в Москве.