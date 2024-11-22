Союзному государству 25 лет. Изучили планы сотрудничества на 2025-й

Рекордный товарооборот, разработки в микроэлектронике и новые космические программы - в 2025 год Беларусь и Россия вошли с превосходными цифрами и высокотехнологичными проектами.

Союзное сотрудничество показало: 25 лет назад был выбран правильный путь. Сегодня страны сообща противостоят санкциям, создают конкурентную продукцию и сохраняют историю. Но расслабляться нельзя, впереди много работы.

Изучили планы союзного сотрудничества на 2025 год.

Стратегия научно-технического сотрудничества

В новый год Беларусь и Россия вступили с высокими показателями. Товарооборот рекордный - более 60 млрд долларов. И такие цифры - результат огромной работы двух стран. При сильнейшем санкционном давлении ставка на импортозамещение сыграла в плюс. Подписана стратегия научно-технического сотрудничества. Именно она будет определять основные направления союзных проектов 2025 года.

Сергей Чижик, академик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси:

"Цифровая экономика, беспилотный электрический транспорт, точное земледелие, фармацевтика, передовое сельское хозяйство, новые виды продуктов - много чего намечено, и мы должны под эти приоритеты настроить наши программы СГ. Это оптоэлектроника, СВЧ-электроника. Это сенсоры, на этом мы сосредотачиваем внимание, особенно в Беларуси. Мы готовы работать и по общей электронике с нормами, уходящими в наноразмеры".

Международная безопасность

Международная безопасность остается одной из главных тем этого года, поэтому наше военно-техническое сотрудничество приобретает статус стратегического. В России приняли новую ядерную доктрину, и Беларусь как ближайший союзник попадает под ядерный зонтик защиты. Также в этом году на территории нашей страны планируют разместить ракетные комплексы "Орешник". Все это должно остудить недружественных соседей от неверных решений.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

"Ядерное вооружение малой мощности и такие виды вооружения, как стратегический ракетный комплекс "Орешник", - это уникальный продукт, который не везде в мире существует, а по-хорошему вообще аналогов нет. Это говорит о том, что мы все больше и больше в этом плане сближаемся. Очень важно, что право на применение этого стратегического вида вооружения будет иметь высшее руководство Республики Беларусь, и это будет нести особую значимость для обеспечения безопасности наших двух государств".

Экономическое сближение и политическая независимость

В 2025 году в Беларуси состоится важное политическое событие - выборы Президента. И одна из целей радикально настроенной оппозиции - столкнуть Беларусь и Россию, мотивируя это утратой суверенитета. Но 25 лет сотрудничества в рамках Союзного государства ярко свидетельствуют об обратном. Мы сближаемся экономически, но политически остаемся независимыми, что сегодня невозможно сказать об Украине, где решения принимаются не в Киеве, а в европейских и западных столицах.

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России:

"Совершенно невозможно представить себе, чтобы решения, затрагивающие национальные интересы Беларуси или России, принимались в европейских и заокеанских столицах. Это полностью исключено. Решения, которые затрагивают интересы Беларуси, принимаются в Минске либо в формате Союзного государства. Решения, которые затрагивают интересы России, принимаются в Москве либо в формате Союзного государства. При этом наши два государства, наши два народа остаются абсолютно суверенными, независимыми, а значит власти сохраняют в полном объеме возможность действовать в интересах собственных граждан и выстраивать судьбы своих государств в долгосрочной, стратегической перспективе".

Сохранение исторической памяти

Одно из главных событий 2025-го - 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Это особая дата для белорусов и россиян. И сегодня сохранить историческую память о той страшной войне, унесшей жизни 25 млн советских граждан, - это наш долг перед каждым из них.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

"Не случайно на Западе сносят памятники для того, чтобы искоренить, выкорчевать память о Великой Победе советского народа. Русских, белорусов, украинцев, молдаван - нас хотят разобщить. И очень важно нам сегодня не допустить того, чтобы нашу историческую память кто-то мог затереть, кто-то мог позволить нам забыть героические поступки наших отцов и дедов. Забыть Хатынь, забыть Брестскую крепость, забыть героизм народа, благодаря которому мы живем сегодня".

Сотрудничество в освоении космоса