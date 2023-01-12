Союзные программы с Россией. Промежуточные итоги и проблемные аспекты стали темой совещания у Лукашенко

Выполнение интеграционных программ Союзного государства стало темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко 12 января, сообщает БелТА.

Целью совещания, по словам Александра Лукашенко, было обсудить ход выполнения принятых чуть больше года назад на заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 отраслевых программ. "То есть это программа наших действий - Беларуси и России - на предстоящий период, - уточнил глава государства. - Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, - равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией", - пояснил глава государства.

По его словам, это прежде всего касается интеграции в экономической сфере, создания условий для кооперации предприятий обеих стран.

Кто недорабатывает и в каких сферах пока нет ощутимых подвижек

В программах и ведомственных планах содержится около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил Президент. "Около 70 % таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас (мероприятий. - прим. БелТА) идет с отставанием от согласованных графиков, - обратил внимание белорусский лидер. - Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват, а второй - хороший. Где-то и мы недорабатываем".

Александр Лукашенко подчеркнул, что проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. "Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила, - продолжил он. - Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с Президентом России необходимые развязки были найдены (как минимум на три года). Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах".

Наднациональный налоговый комитет. Зачем он нужен и угрожает ли суверенитету

Что касается таких важных направлений, как гармонизация налогового законодательства, координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства, то Президент подчеркнул: все должно быть прозрачно. "Россияне здесь абсолютно не против, чтобы белорусские представители в любую точку приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость, контроль за движением товаров - согласитесь, это важное направление в любом государстве", - сказал он.

На рассмотрение Президенту было внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. "Прежде чем подписывать соответствующий проект закона, я хотел бы еще раз вернуться к этим вопросам, которые мною обозначены (прежде всего таможенного и налогового законодательства), и услышать, все ли интересы и предложения в нем учтены. Прежде всего с нашей стороны".

Александр Лукашенко отметил, что в нынешней редакции договора предусматривается в числе прочего создание дополнительного межгосударственного Наднационального налогового комитета. В этом случае глава государства подверг сомнению само название и попросил разъяснений по этому вопросу.

"Еще раз подчеркиваю: при этом речь не идет о содержании, об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги и принимались законы ранее в Беларуси, так они и будут приниматься", - заявил глава государства. Он напомнил, что не так давно был принят Налоговый кодекс и в будущем, что касается конкретных налогов, "ситуация будет в движении": какие-то будут снижаться, какие-то - повышаться, как это всегда и происходило. "Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере, предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается этот небольшой орган (Наднациональный налоговый комитет. - прим. БелТА)", - пояснил глава государства. По его словам, эта новая структура будет сконцентрирована в первую очередь на совершенствовании налогового законодательства двух стран. Аналогичные подходы и в таможенной сфере.

Глава государства подчеркнул, что в рамках этих соглашений важно вырабатывать общие концептуальные подходы и правила, которыми должны руководствоваться соответствующие национальные органы Беларуси и России, а "не перепроверять друг друга или ходить один за другим на проверки". "Таких полномочий у этого органа, комитета не будет", - заверил белорусский лидер.

На каких условиях будет продолжена экономическая интеграция с Россией

"Конечно, мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть один пункт - ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи. - прим. БелТА) быть не может. Об этом мы твердо условились с Президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге", - заявил Александр Лукашенко.

Президент потребовал максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ, не допуская затягивания и проволочек в принятии решений. "Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку", - предупредил глава государства. По его словам, открутить ситуацию назад будет невозможно после того, как решения будут закреплены в законах двух стран, поэтому действовать надо вдумчиво и обстоятельно. "Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - заметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что ответственными за дальнейшую работу по реализации интеграционных программ являются правительства Беларуси и России и лично премьер-министры. "Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены. Живем в нормальных условиях, - констатировал глава государства. - Если пока что-то не формализовано, в документах не отражено - вот сидит премьер, правительство, там решайте. Все вопросы на уровне глав государств решены, определены. Скажу откровенно: все, что мы просили от России, - Россия пошла навстречу".

Никто не поступается суверенитетом - ни Беларусь, ни Россия

"Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет и идти не может. Просто нет необходимости (в этом. - прим. БелТА), - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались".

Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.

По словам главы государства, это основной вопрос, почему он собрал на совещание большой круг ответственных лиц. "Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время подталкивает нас к такому решению этих проблем", - сказал Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что когда утверждались 28 союзных отраслевых программ, это было не просто решение президентов двух стран. До этого момента в течение длительного времени сторонами вырабатывались соответствующие документы и подходы к ним, определялись направления для совместной работы. "Не просто мы там с Путиным собрались и "бабахнули" что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали на Высшем госсовете. Мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в свое время были разные предложения о том, что включать в интеграционный пакет, вплоть до вопросов создания парламента и прочего. Однако в итоге Беларусь и Россия согласованно вышли именно на те 28 программ, которые в настоящее время реализуются, а все остальное было отвергнуто. Было решено, что если две стороны пока не готовы решать те или иные вопросы, то пока стоит оставить их в стороне. "Возникнет необходимость - будем решать. Так было сказано. А мы всегда настаивали: телегу впереди лошади не надо ставить. Это было принципиально. И остались вот эти 28 программ. Они социально-экономического характера. И где отражены вопросы безопасности. А время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли", - сказал Президент.

"То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать. Идти от жизни. В противном случае все сломаем", - добавил белорусский лидер.