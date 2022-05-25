"Список Клинтонов" - как исчезали враги, "неудобные" друзья и бывшие деловые партнеры Билла и Хиллари

В новом выпуске "Понятной политики" затронем тему, которая в американских СМИ практически под запретом, - это так называемый список Клинтонов. Журналисты разного калибра вот уже четвертое десятилетие расследуют кровавые ниточки, которые ведут к знаменитому семейству.

Только подумайте: начиная с конца 1980-х около 50 человек из окружения четы Клинтонов были либо случайно застрелены, либо покончили жизнь самоубийством, либо просто пропали. Вокруг этой темы немало домыслов, конспирологии и фантастических версий, но есть и вполне реальные факты.

О громких убийствах, скандалах и влиянии семьи, которую нередко называют "олицетворением американской мечты" расскажем в новом выпуске "Понятной политики".

"Случайные" смерти свидетелей по делу о поставках кокаина

1979 год. Молодой Билл Клинтон занимает пост губернатора Арканзаса - штата больших возможностей и таких же скандалов. Политик в кресле вплоть до конца 1980-х. Первая ласточка - дело Трупергейт (обвинения Клинтона в домогательствах).





Больше сотрудники толком нигде не отсвечивали, а вот губернаторский период Клинтона догнал окончательно: ЦРУ вело расследование о поставках кокаина через аэропорт городка Мена (штат Арканзас). Из этой же воздушной гавани нелегально поставлялось оружие в Никарагуа.

Местные жители утверждали, что видели по ночам в аэропорту самого губернатора. Однако допросить свидетелей по делу ЦРУ не смогло - Кейт Кони погиб в автоаварии (мотоцикла молодого человека, как и самого инцидента никто не видел), Кейт Макмасл получил 113 ножевых ранений якобы в пьяной драке, Грегори Коллинза застрелили. В период с 1988 по 1991 год были убиты и несколько следователей, среди которых и Дэнни Касоларо.

Загадочное "самоубийство" Винсента Фостера

Но то были, скорее, мелкие сошки, которые волею судеб оказались втянутыми в игры Клинтонов. Вот другой пример: 1990 год, чета попадает в "уайтвотер-гейт". Не вдаваясь в подробности, семья Клинтонов за государственный счет покупала землю, а затем через юристов и финансистов приватизировала ее. Ущерб, по разным оценкам, составил до 80 млн долларов. Помогал со сделками партнер Хиллари по юридической компании и друг семьи Винсент Фостер.





Только представьте: 1993-й - первый год президентства Клинтона, а тут скандалы, убийство близкого соратника. Республиканцы были настолько возмущены делишками демократов, что с их подачи дело расследовалось трижды. А один из сенаторов даже инсценировал у себя на заднем дворе убийство Фостера, используя дыню вместо головы.

Еще в 1990-х годах на политической арене вокруг семьи Клинтон стала складываться череда странных событий. И, безусловно, с этим связано множество смертей при загадочных обстоятельствах. Например, гибель Винса Фостера - близкого друга Хиллари и Билла. Официально это были самоубийства, но мы до сих пор не знаем результаты расследования. И таких случаев масса. Джордж Самуэли, сотрудник Института глобальной политики лондонского университета "Метрополитен"

Юрист собирался поведать журналистам детали коррупционных схем в Арканзасе, губернатором которого Билл Клинтон был пять сроков подряд, а до этого, в 1970-е, был прокурором штата. Из 1970-х и вырастает печально известный список. 1977 год - первая жертва Сьюзан Колиман. Она была любовницей Билла и утверждала, что носит его ребенка. На седьмом месяце беременности выстрелила себе в затылок, полиция оформила все как самоубийство.

Кстати, к гибели Фостера не раз апеллировал и Дональд Трамп, заявляя, что только безумец поверит в его самоубийство.

"Неудачный эротический эксперимент" Гарета Уильямса

Вот вам еще несколько примеров, в том числе самая экзотическая смерть из списка Клинтонов.

Английский специалист по дешифровке кодов Гарет Уильямс работал на МИ-6. Эксперта периодически одалживало ЦРУ для важных операций. В жажде заработать Уильямс взломал сервер, где хранились личные данные Билла Клинтона. 23 августа 2010 года его тело обнаружили в красной спортивной сумке в Лондоне. Плотно закрытая сумка стояла в ванной, ключ от нее находился внутри, под телом Уильямса. Отпечатков жертвы не было ни на ванной, ни на красной сумке.

Что за магия? 400 раз следователи пытались закрыться в сумке изнутри, чтобы без отпечатков и ключа. Даже инструктора по йоге приглашали. Итог расследования - "неудачный эротический эксперимент". Проще говоря, дело замяли.

Печально известный список Клинтонов, говорить о котором в Америке не просто не принято, а опасно для жизни. Речь идет о череде загадочных смертей тех, кто так или иначе связан с политической карьерой супругов Клинтон. Эту карьеру обрамляет невероятное количество трупов. Все эти люди погибли, а их дела так и не были раскрыты.

Смертельное "ограбление" Сета Рича

Переходим к двум крайне важным личностям для нового витка обвинений Клинтонов - Джулиану Ассанжу и Дональду Трампу.

В нескольких шагах от своего дома был застрелен сотрудник Национального комитета Демократической партии Сет Рич. Это он, а вовсе не российские хакеры, передал для публикации международной организации WikiLeaks несколько тысяч документов внутренней переписки между членами Национального комитета и избирательного штаба Хиллари Клинтон, нанесших серьезный урон ее репутации.



Из писем стало понятно, что у демократов свои тайные схемы: верхушка подыгрывает Хиллари Клинтон и фактически вынуждает Берни Сандерса - главного конкурента - сойти с дистанции.







WikiLeaks это как раз детище Джулиана Ассанжа. Во время расследования журналист Fox News получила подтверждение. Компромат существовал и бесил Хиллари Клинтон, которая в обход закона пользовалась домашней электронной почтой вместо рабочей. Это серьезное нарушение. Не давали доступа к компьютеру и агенты ФБР.

Не думаю, что Клинтоны такие всесильные. Хотя в то же время их моральный облик такой, что ожидать от них можно всего, чего угодно, в особенности когда дело касается власти, тех возможностей, которые перед ними открываются и друг закрываются из-за какой-то ситуации, которая была создана тем или иным человеком. Разумеется, Сет Рич нанес колоссальный удар Хиллари.

Версия полиции классическая: на Рича напал бандит или наркоман ради кошелька. Вот только кошелек у погибшего не пропал, а действовал профессиональный киллер.





Как видите, прожектор правосудия в сторону Клинтонов слепит иначе. А причем здесь Дональд Трамп? Политик умело во время избирательной кампании - 2016 упоминал про список Клинтонов и задавал очень неудобные вопросы.

Дональд Трамп заявил, что фонд Клинтонов - это криминальный синдикат, обвинив Хиллари Клинтон в исчезновении людей и мошенничестве. Когда ее спросили о махинациях с фондом, где могли отмываться деньги, политик ответила, что лучше поговорит о фонде Трампа.

Джон Уильям Эш "нечаянно" уронил штангу прямо себе на шею

Знакомая тактика демократов - обвинять, обвинять и еще раз обвинять, за свои поступки не отвечая. Но в том же 2016 году погибли сразу несколько человек, у которых были конфликты с Клинтонами. В июне экс-председатель Генассамблеи ООН Джон Уильям Эш неудачно уронил штангу прямо себе на шею. Именно он должен был давать показания о незаконном финансировании избирательной кампании Хиллари Клинтон. Несчастный случай произошел всего за несколько дней до процесса. В августе погиб журналист Виктор Торн, который в своих книгах рассказывал о связах Клинтона с торговлей оружием и наркотиками. Его нашли застреленным, заключение - "суицид". Хотя сам Торн часто говорил, что никогда не покончит с собой.

Буквально на следующий день был найден мертвым в своей ванне Шон Лукас - сторонник Берни Сандерса и юрист, который должен был расследовать махинации в Демократической партии с голосами избирателей на праймериз.

Лукас был уверен, что Клинтон выиграла внутрипартийные праймериз при помощи махинаций, и даже подготовил коллективный иск. По официальной версии, юрист отравился лекарствами. Еще один соратник семьи Клинтонов - министр торговли Рон Браун - погиб якобы в авиакатастрофе. Но в его черепе нашли отверстие от пули.

Возможно, все это совпадения. Но бывает ли такое на протяжении целых 30 лет? Тем более что все эти люди так или иначе мешали Клинтонам.



Мэри Махони "выстрелила себе в затылок", будучи на 7-м месяце беременности

В Овальном кабинете, как известно, любили женское общество во всех его проявлениях. И выйти сухой из воды получилось разве что у практикантки Белого дома Моники Левински. Подробности ее пикантных отношений с Биллом Клинтоном вся Америка обсуждала долго. А Моника умудрилась не только выжить, но и заработать на скандале неплохой капитал.

Список загадочных жертв и правда очень большой. Мэри Махони - практикантка Белого дома - была убита в 1997 году возле кофейни. За день до этого она заявила прессе о желании рассказать про сексуальные домогательства в Овальном кабинете. К слову, убили и свидетеля убийства Махони после того как якобы предложили СМИ продать информацию.

Вокруг Билла Клинтона всегда было огромное количество женщин. И часто все это заканчивалось скандалами и грязными историями, многие из которых серьезно подрывали его репутацию. Джордж Самуэли, сотрудник Института глобальной политики лондонского университета "Метрополитен"

Джеффри Эпштейн "совершил суицид" в тюремной камере без видеонаблюдения

А следующий случай Трамп назвал "козырем в рукаве". 10 августа 2019 года покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн. Бизнесмен отбывал срок в тюрьме за торговлю сексуальными услугами и педофилию. Эпштейн был большим другом Билла Клинтона. В тренды "Твиттера" выходит уже знакомый нам хештег #списокклинтонов. Твит комика Теренса Уильямса со ссылкой на расследование и подписью "Мы знаем, кто стоит за этим" лайкает Дональд Трамп. За сутки -5 млн просмотров.





Кстати, за день до смерти Эпштейна, то есть 9 августа, в СМИ попало 2 тыс. секретных документов о секс-бизнесе миллиардера. Были отчеты и про частную вечеринку Билла Клинтона на том самом острове. Также, согласно слитым данным, Клинтон 27 раз летал на частном самолете Эпштейна, который тот называл "Лолита-экспресс". Сопровождали гостей коммерсанта несовершеннолетние девочки.

Одним из самых известных, самых частых гостей у него был Билл Клинтон, который, судя по дневникам пилотов "Лолита-экспресс", бывал на вечеринках Эпштейна не меньше 20 раз. У Эпштейна на его острове даже хранится картина, на которой изображен Билл Клинтон в женском платье. Можно только представить, что происходило на этих вечеринках. Эпштейн при загадочных обстоятельствах погиб в 2019 году в тюрьме, когда против него все-таки возбудили уголовное дело в связи с педофилией. Малек Дудаков, политолог-американист

Официальная версия - "суицид". Независимые расследователи говорят о том, что убийство Эпштейна это месть за слитые данные и попытку скомпрометировать Клинтонов. Ведь именно в этот день миллиардера перевели в камеру без видеонаблюдения. Слишком много совпадений и неизвестностей, тем более что при вскрытии не теле бизнесмена обнаружили множественные переломы.

Тюрьма, камера без наблюдения, "суицид" - аналогичная история Джона Макафи

Но и это еще не конец. Следующая жертва из списка - Джон Макафи, настоящий титан IT-бизнеса. У него тоже был компромат, и он тоже лишился жизни.

Макафи - создатель первого в мире антивируса для персональных компьютеров. Он был культовой фигурой среди программистов и финансистов. Ближе к преклонному возрасту стал активно интересоваться политикой, особенно доставалось Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

Свою судьбу Макафи чувствовал уже в 2019 году. Бизнесмен сделал себе татуировку с надписью "Меня замочили" и долларом, намекая на американские банки и их кураторов.





"Пиццагейт" - еще один из педофильских скандалов в американской элите, мол, в пиццерии демократы оборудовали комнаты для уединения с детьми. Считается теорией заговора и железных доказательств этого нет, но врагов Макафи себе нажил. США подали 37 судебных исков против бизнесмена - неуплата налогов, клевета и так далее. В 2020 году предпринимателя по международному ордеру задержали в Испании.

Макафи интересен сотням людей. Одним интересно, чтобы он как можно больше рассказал, другим - чтобы он рассказал как можно меньше, а желательно замолчал бы совсем. И вдруг обычных проверок, которые в любой тюрьме происходят каждые 2-3 часа (камеру проверяют, всех будят), не случилось. В итоге его нашли повешенным. Это более чем странно. Не менее странно, чем случай с Эпштейном, и навевает самые неприятные мысли на этот счет. Стив Самарин, политолог (США)

"Если я повешусь а-ля Эпштейн, это будет не моя вина", - такой твит Макафи написал, будучи в тюрьме. Через несколько дней одного из заклятых противников Клинтонов нашли повешенным. Удивительное совпадение: в день смерти Макафи несколько часов находился в камере один - сокамерников задержали. Один из твитов после: "Судя по всему, Макафи тоже отхилларили".