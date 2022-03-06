Спокойствие в регионе - высшая ценность для Беларуси

Беларусь делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам остановить кровопролитие. Диалог, а не противостояние! Мир, а не драка! Мы не хотим никаких конфликтов! В этом Минск как никогда последователен, всегда стоит на одной позиции: "Давайте преодолевать разногласия путем разговора!"

Президент на неделе собрал Совет безопасности страны в расширенном формате с участием правительства, представителей медиа и экспертного сообщества. Для того чтобы сделать полный расклад: что и как на самом деле. Антироссийская информационная пропаганда всеми силами пытается втянуть Беларусь в этот конфликт. Количество вбросов и откровенной лжи зашкаливает - это отдельная тема, ей сегодня также посвятим достаточно времени.

Но! все фейки разбиваются о факты. Участия в боевых действиях Беларусь не принимает! Ни одно наше воинское подразделение из мест постоянной дислокации не выводилось. Думаем в первую очередь о безопасности наших людей и наших рубежей. Это приоритет в условиях военно-политической напряженности вокруг Беларуси. Ситуация а) - серьезная, б) - меняется каждую минуту.

Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием расчетливой политики Запада. Запада, который продавливает свои интересы в ущерб безопасности других. Запада, который чужими руками разогревает конфликты и заставляет взять в руки оружие, - для того, чтобы на мировой карте самому заработать еще больше очков. Очевидно, что украинская история - это большая геополитическая комбинация, направленная на ослабление Москвы как одного из ключевых игроков и оппонентов США и ЕС.