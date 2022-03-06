3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Спокойствие в регионе - высшая ценность для Беларуси
Беларусь делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам остановить кровопролитие. Диалог, а не противостояние! Мир, а не драка! Мы не хотим никаких конфликтов! В этом Минск как никогда последователен, всегда стоит на одной позиции: "Давайте преодолевать разногласия путем разговора!"
Президент на неделе собрал Совет безопасности страны в расширенном формате с участием правительства, представителей медиа и экспертного сообщества. Для того чтобы сделать полный расклад: что и как на самом деле. Антироссийская информационная пропаганда всеми силами пытается втянуть Беларусь в этот конфликт. Количество вбросов и откровенной лжи зашкаливает - это отдельная тема, ей сегодня также посвятим достаточно времени.
Но! все фейки разбиваются о факты. Участия в боевых действиях Беларусь не принимает! Ни одно наше воинское подразделение из мест постоянной дислокации не выводилось. Думаем в первую очередь о безопасности наших людей и наших рубежей. Это приоритет в условиях военно-политической напряженности вокруг Беларуси. Ситуация а) - серьезная, б) - меняется каждую минуту.
Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием расчетливой политики Запада. Запада, который продавливает свои интересы в ущерб безопасности других. Запада, который чужими руками разогревает конфликты и заставляет взять в руки оружие, - для того, чтобы на мировой карте самому заработать еще больше очков. Очевидно, что украинская история - это большая геополитическая комбинация, направленная на ослабление Москвы как одного из ключевых игроков и оппонентов США и ЕС.
Сегодня часто можно услышать: "А что делать, как быть нам?" Такими вопросами задаются люди. И обществу, и правительству Президент, выступая на Совбезе, скажет просто.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все