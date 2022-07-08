Сразу в двух районах Минской области - Пуховичском и Червенском - представили новых руководителей

Кадровая ротация в центральном регионе! В двух районах Минской области - Пуховичском и Червенском - новые руководители. Так, на должность председателя Пуховичского райисполкома утвердили Андрея Атрушкевича, который имеет большой управленческий опыт. До недавнего времени он работал в Дзержинске. По словам губернатора Александра Турчина, Пуховичский район стремительно развивается. Со строительством крупных предприятий происходит его трансформация из аграрного региона в промышленный центр. Все это необходимо сохранить и приумножить. В эти дни общая для всех задача - качественно и в срок провести уборочную кампанию.