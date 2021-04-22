США с 3 июня возобновят санкции против девяти предприятий Беларуси

При этом главным образом отразятся они на экономике Литвы. Ограничения могут привести к снижению грузопотока Клайпедского порта. А гавань и так переживает не лучшие времена. Сейчас доля белорусских грузов в Клайпеде достигает 37 %. Как сообщили в администрации порта, точные цифры возможных потерь можно будет увидеть к июлю.