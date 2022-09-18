США тратят огромные деньги на управление с помощью мягкой силы

В 21-м веке волной по всему миру прокатываются революции, где государства под чужую - американскую - дудку уничтожают себя самостоятельно и по собственному желанию.

У штурвала ставятся марионетки, на которые тратятся огромные силы и средства. И целые народы, даже когда-то гордые нации, как зачарованные кролики, сознательно идут в пасть американского удава. Как работает мягкая сила и какой марионеточный режим установил Вашингтон в Европе и на постсоветском пространстве, в рубрике Екатерины Тихомировой.

Мягкая сила

Для того, чтобы поработить народы и государства в современных реалиях, не нужны ракеты, танки и снаряды. Если можно просто заставить делать то, что тебе угодно, думать так, как тебе выгодно, и никакого гипноза, целые нации в стадном угаре могут сами сдать свой суверенитет. Мягкая сила - этому посвящены научные труды, институты, исследовательские центры.

Автором термина "мягкая сила" был американский политолог Джозеф Най. Нового он ничего не придумал, однако из-под его пера вышел сам термин. Концепция заключается в том, что совсем не обязательно в завоеваниях возвращаться к истреблению индейцев. Плебеи могут сами мыслить так, как угодно американскому хозяину, нужно лишь немного задать вектор: на наркотик из пепси, джинсов и демократии.

Это способность влиять на других, чтобы получить то, что вы хотите. Для этого есть три способа: вы можете угрожать людям кнутом принуждения, можете им платить - то есть дать немного пряника, или вы можете их заставить хотеть того, чего хотите вы. Джозеф Най, бывший замминистра обороны США

Убедить других желать того же, чего хотите вы. И при умелом воздействии польза от "мягкой силы" ничуть не меньше, чем при использовании военных или экономических средств.

США тратит на это изрядную сумму. В государственном департаменте есть заместитель министра по общественной дипломатии с бюджетом, который поддерживает людей в национальных столицах и других частях страны для распространения американской культуры и идей. Но самый большой источник мягкой силы - даже не то, что делает правительство. Это все - от Голливуда до Гарварда - американские развлечения. Джозеф Най, бывший замминистра обороны США

США, начиная с 1917 года, обучили 65 мировых лидеров. Чуть меньше - Британия - 57. Иными словами, США - лидер в подготовке "высших кадров" для мягкой силы. Согласно индексу глобальной мягкой силы, среди 65 мировых лидеров, получивших образование в Соединенных Штатах, - президенты, премьер-министры, короли и шейхи. И теперь вопрос: политику в чьих интересах они будут транслировать в своих странах - в интересах своего ли народа или то, что надиктовали им в Штатах?





Большое влияние на военную и политическую элиту всегда оказывала страна, в которой эта элита получала образование. Не стоит забывать, любой министр был сначала студентом, а генерал - сначала курсантом.

К обучению проводников своего влияния США подходили всегда ответственно, и практике этой не один десяток лет, так что все эти седовласые политики тоже обучались в "Гарвардах".

Целая кузница кадров для внешнего управления страной. И вот лишь малая часть.

Артис Пабрикс - министр обороны Латвии. С 92-го по 96-й стажировался в Дании, потом в Америке и только после вернулся в родную Латвию, защищать интересы - чьи?

Или Кришьянис Кариньш, премьер Латвии - гражданин США, кстати. Образование получил в Америке.

Марио Драги - с недавних пор уже бывший премьер-министр Италии. Учился в США, в Массачусетском технологическом институте.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши - в Университете Центрального Коннектикута (США). Плюс курсы руководящего звена в школе менеджмента им. Келлога - в Северо-Западном университете в США.

Сегодня Молдова задыхается в энергетическом кризисе. В стране самые высокие тарифы во всей Восточной Европе. Вопрос, а надо ли было лезть в санкционную гонку Америки? Касалось ли это Молдовы? Касалось! Майя Санду, глава Молдовы. Получила образование в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете. С 2010-го по 2012 год занимала пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

Продолжать можно очень долго - это лишь малая часть из списка. Но каждый раз, когда США объявляло своими интересами ту или иную страну, из широких штанин Дядюшки Сэма доставался какой-нибудь Саакашвили.

Михаил Саакашвили прежде, чем оседлал Революцию роз, отучился по стипендии от Госдепартамента США, студент Колумбийского университета.

Алексей Навальный прошел обучение в американском университете "Йель".

Хуан Гуайдо - просчет американской революции в Венесуэле, стажировался в Университете Джорджа Вашингтона.

И, кстати, сложная система международных взаимоотношений позволила сегодня США сжать в тиски даже ВТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

⁃ А мы когда-нибудь вмешивались в иностранные выборы?

⁃ Уу, вероятно. Но это было для благой цели, чтобы коммунисты не пришли к власти. В Европе, например, в 47-м, 48-м, 49-м годах в Греции и Италии мы, ЦРУ.

⁃ Но сейчас мы этого не делаем? Мы не лезем в чужие выборы?

⁃ Нууу, ням-ням-ням-ням.

⁃ Ахахах.

⁃ Только для очень благой цели в интересах демократии.

Ставка в мягкой силе - на эффективную информационно-пропагандистскую стратегию, привлекательность американской культуры, образования, политических ценностей (про "права человека", "свободу", "толерантность" и "демократию") и образа жизни общества массового потребления - это важный атрибут технологий демонтажа политических режимов.

Джордж Буш, 43-й президент США: В умах людей свобода зажигает огонь. Она заставляет их чувствовать свою власть, побуждает стремиться к прогрессу. И придет время, когда этот огонь достигнет каждого уголка на нашей земле.

Мягкая сила - это не только обучение птиц высокого полета, но и расходного материала для путчей, майданов и новый цветных революций - иными словами, создания "управляемого" хаоса.

В Ливии основной движущей силой были иностранные наемники, в Египте - религиозные радикалы, в Сирии - сочетание и тех, и других, а вот на Украине - ультранационалистические организации, впрочем, по украинской методике качали и нас.

К большинству революций, которые Америка провернула на постсоветском пространстве, приложил свою руку Джордж Сорос, а точнее, он их оплатил. Сорос - спонсор Демократической партии США, в тесных отношениях с Госдепом, Минюстом.

Миллионы долларов миллиардер потратил на выборные кампании Обамы, Хиллари Клинтон. На Байдена ушло в 4 раза больше, чем на два избрания Обамы и неудавшееся - Клинтон. 45 млн долларов, чтобы снести Трампа, и это только официально. На счету Сороса - революции на Балканах, в Грузии, Киргизии и Украине.

Совпадение ли, что расширение мягкой силы на постсоветском пространстве совпало с большим восточным расширением НАТО?

Эффект от мягкой силы практически всегда нивелируется с политикой жесткой силы США.

Как говорил в свое время Буш, "американская армия несет на крыльях демократию“.

А когда его спрашивали, чем американская армия занимается в Ираке, он отвечал - строительством новой нации.