Стали известны итоги экзитпола на выборах Президента Беларуси

Подведены итоги опроса избирателей по методике экзитпола на выборах Президента Беларуси, их озвучили в эфире "Первого информационного".



По итогам опроса, за кандидата в Президенты Республики Беларусь Олега Гайдукевича проголосовало 1,8 % опрошенных; за Анну Канопацкую - 1,6 %; за Александра Лукашенко - 87,6 %. Сергей Сыранков набрал 2,7 % голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2 %, против всех - 5,1 %.

Опрос, согласно социологической выборке, проходил на 320 участках. В течение всего дня с момента открытия участков для голосования (с 8:.00) до завершения их работы интервьюеры в количестве 1 тыс. человек опрашивали избирателей. Опрос был анонимным. У респондентов спрашивали, за кого из кандидатов они проголосовали.

Всего было проинтервьюировано 11 948 человек.

Председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо отметил, что выборка была репрезентативной. "Наша организация проводила подобные исследования в 2010, 2015 и 2020 годах. Этот год не стал исключением. Нам было интересно, как и многим телезрителям, как проголосовали избиратели", - сказал Павел Алексо.