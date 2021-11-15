Подробности телефонного разговора А. Лукашенко и А. Меркель

Только что стали известны подробности телефонного разговора Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Беседа Президента Беларуси и исполняющего обязанности канцлера Германии состоялась сегодня вечером и длилась около 50 минут.

Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. И еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и исполняющий обязанности канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи.