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Подробности телефонного разговора А. Лукашенко и А. Меркель
Только что стали известны подробности телефонного разговора Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Беседа Президента Беларуси и исполняющего обязанности канцлера Германии состоялась сегодня вечером и длилась около 50 минут.
Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. И еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и исполняющий обязанности канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи.
Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.
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