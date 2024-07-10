Стали известны подробности встреч Лукашенко с гостьями из Зимбабве и Нигерии

В Беларуси находятся с визитом первые леди Зимбабве и Нигерии Оксилия Мнангагва и Олуреми Тинубу. В программе у них посещение фестиваля "Славянский базар в Витебске", но леди решили совместить приятное с полезным, значительно расширив круг встреч и переговоров, чтобы, пользуясь случаем, наметить новые перспективы для двустороннего сотрудничества. В этом стремлении Беларусь оказала им полное содействие. С высокими гостьями во Дворце Независимости встретился и Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Первая леди Зимбабве прибыла в Беларусь с делегацией представительниц деловых кругов этой страны. Здесь у них насыщенная программа, главная цель которой - активизация сотрудничества с Беларусью по различным направлениям. Каждая приехала в Минск с пакетом конкретных предложений, которые обсуждались в том числе на встрече с белорусским лидером.

"Мы ждем визит Президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны. И посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси, и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эммерсону, моему давнему другу, самые добрые пожелания и нашу решимость реализовать наши договоренности", - заявил белорусский лидер.

В свою очередь первая леди Нигерии Олуреми Тинубу рассказала, что ее супруг и Президент страны Бола Тинубу понимает важность дружеских отношений и ему хотелось получить информацию из первых уст. "Мы не так много знаем о Беларуси, поэтому важно узнать все на месте. Узнали мы очень многое. Это надежный партнер для нас и в сфере образования, и в сфере сельского хозяйства, которые особенно для нас важны. Вернувшись домой, я смогу рассказать эту информацию ему", - сказала первая леди.

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси развивать отношения и передал приглашение лидеру Нигерии совершить визит в Минск: "Мы очень хорошо знаем ваши потребности, ваши возможности. Для нас это очень важно. И мы можем значительно помочь вам, как и вы нам окажете значительную помощь в развитии". Речь о таких сферах, как промышленность, АПК, создание совместных предприятий, гуманитарное сотрудничество.

"Белорусы очень серьезные люди. Они сразу готовы работать. Сразу с самолета начались рабочие встречи. Такой серьезный подход белорусов очень важен для нас, ведь мы стараемся построить новую страну", - отметила первая леди Нигерии деловую хватку представителей белорусской стороны.

Ожидается, что в ближайшее время Зимбабве и Нигерию посетит назначенный недавно министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который будет курировать африканское направление. В основу переговоров и новых взаимных планов лягут в том числе договоренности, достигнутые в Минске с участием первых леди.

Широкие возможности и потенциал сотрудничества с Зимбабве

В состав делегации Зимбабве вошли представительницы женской общественной организации, работающей под эгидой первой леди. Они представляют компании различных сфер деятельности, в том числе горнодобывающую, сельскохозяйственную, банковский сектор, информационное и туристическое направления. В Беларуси их ожидает, конечно, и культурная программа, включающая посещение международного фестиваля "Славянский базар в Витебске", и встречи с коллегами из Белорусского союза женщин. Но не только и не столько это является главным во время их пребывания на белорусской земле. Скорее, через сближение в гуманитарном измерении стороны намерены найти и наладить более тесное взаимодействие в торгово-экономической плоскости. Можно сказать, что представительницы деловых кругов Зимбабве - это послы по выстраиванию многопланового сотрудничества между двумя странами.

Каждой из них была предоставлена возможность озвучить свои инициативы во время встречи Президента Александра Лукашенко с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагва во Дворце Независимости. Обсуждение, по ее словам, было обстоятельным и открытым. Оно также показало, что есть много вариантов сотрудничества, в том числе и проекты, которые могут осуществляться не только в двустороннем формате, между Беларусью и Зимбабве, но и выходить в целом на африканский рынок. Благодаря выгодному географическому положению, бизнес-проекты, стартующие из Зимбабве, могут получить распространение на другие государства африканского континента, например, Мозамбик. Причем произойдет это довольно быстро, уверена первая леди. "Такой масштаб сотрудничества очень важен для нас", - подчеркнула она.

Сотрудничество в добыче полезных ископаемых

Одна из сфер, представляющих взаимный интерес для развития сотрудничества, - это добыча полезных ископаемых, большими запасами которых обладает Зимбабве. Как отметила владелица компании в сфере горнодобывающей промышленности Эрика Мапуранга, обе стороны уже успешно реализуют достигнутые ранее договоренности. В частности, для горнодобывающей промышленности Зимбабве приобретается и используется специальная техника белорусского производства. Сейчас есть заинтересованность зимбабвийской стороны в новых проектах с Беларусью. Впрочем, Эрика Мапуранга пока не стала раскрывать подробности, отметив лишь общее устремление развивать взаимодействие.

Расширение поставок сельхозтехники

Обсуждалось во время визита делегации и сотрудничество обеих стран в сфере сельского хозяйства. Хотя, казалось бы, здесь уже сейчас контакты развиваются очень интенсивно, но в Зимбабве готовы идти еще дальше, исходя из специфики национальной экономики и огромных потребностей в сельхозтехнике и технологиях. По словам фермера из Зимбабве Дефин Мбанже, в ее стране с удовольствием используют белорусскую сельскохозяйственную технику, которая отлично проявляет себя в работе. "Мы видим тот уровень технического оснащения, который есть в Беларуси, и видим, что можем развивать партнерство в этой сфере, расширять использование белорусской сельхозтехники", - сказала она.

Взаимодействие в банковском и финансовом секторах

Речь шла также о возможном усилении кооперации в банковском и финансовом секторах. Свои предложения в этой сфере представила белорусской стороне генеральный директор Зимбабвийского женского микрофинансового банка Мандас Мариканда. Учитывая глобальную заинтересованность Беларуси наладить экспорт своих товаров и услуг через Зимбабве на другие страны африканского континента, она предложила более широко использовать возможности банковской системы. "Для этого мы здесь. Надеюсь, мы сможем наладить сотрудничество в этой сфере и подписать соответствующее соглашение", - отметила она.

Инициативы в сфере туризма и массмедиа

Генеральный директор одной из зимбабвийский сетей отелей Чипо Мажинду, говоря о потенциале сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства, обратила внимание на высокий уровень развития сервиса в белорусских отелях. По ее словам, сразу по прибытии в страну гости ощущают на себе белорусское гостеприимство, а в отелях обеспечиваются очень высокие стандарты сервиса. Специалист считает полезным и перспективным налаживание взаимных контактов и возможные стажировки, обучение представителей туристического бизнеса в обеих странах.

Возможности расширения контактов с Беларусью в сфере масс-медиа отметила представительница Зимбабвийской телерадиокомпании Мерит Мунцвембири. "Мы представили сферы сотрудничества, в которых заинтересованы (об этом шла речь на встрече с главой белорусского государства. - Прим. БЕЛТА). Мы стремимся развивать партнерство и контакты с государственными телевизионными и радиовещательными компаниями. Они могут включать программы по обмену специалистами, чтобы мы могли учиться друг у друга, экспертный обмен опытом и мнениями в части технического обеспечения процессов телерадиовещания и оборудования", - рассказала она.