Стало известно, изменит ли Беларусь свой безъядерный статус

Беларусь не намерена менять свой безъядерный статус. Об этом на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил представитель белорусской делегации, начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Василий Павлов.

"Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса Беларуси, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - цитирует белорусского дипломата Sputnik.

Наша страна почти 30 лет назад осознано отказалась от обладания ядерным оружием и присоединилась к ДНЯО как безъядерное государство. И даже сейчас Беларусь не намерена менять позицию.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия при случае будет защищать нас, т. к. есть соответствующее соглашение между странами, и потому Беларуси нет необходимости иметь на своей территории ядерное оружие. При этом глава белорусского государства подчеркнул: использование такого вида оружия будет концом, т. к. остальные ядерные державы не останутся в стороне.



