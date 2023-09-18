Стало известно, какие законопроекты будут рассмотрены в первом и втором чтениях сессии Палаты представителей

19 сентября состоится открытие десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.



В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", "Об изменении законов по вопросам лицензирования", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".



Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты "Об изменении законов по вопросам здравоохранения", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О карантине и защите растений".

Кроме того, предусмотрено рассмотрение вопросов о ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, а также о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики и о приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.