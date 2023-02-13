Стало известно, когда в Беларуси пройдет первый единый день голосования и ВНС

Первый единый день голосования в Беларуси намечен на 25 февраля 2024 года, при этом начало работы заседания ВНС будет организовано не позднее 25 апреля 2024 года. Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

"Единый день голосования в соответствии с Конституцией определен, он записан. Это последнее воскресенье февраля. Таким образом, этот первый единый день голосования в 2024 году мы проведем 25 февраля. Соответственно, в Конституции заложено, что после единого дня голосования не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. Таким образом, последний день для начала работы заседания ВНС - 25 апреля", - ОНТ цитирует Карпенко.

Напомним, что Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь прошел 27 февраля 2022 года. Тогда белорусы решили, что ВНС как орган народовластия должен быть стабилизатором общества. Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией. Предусмотрены полномочия на принятие важных решений.