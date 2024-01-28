Готово ли европейское общество расстаться с горе-правителями - парад недовольства в "Понятной политике"

Локомотив еврозоны вязнет в навозе. Авантюры для США обернулись социальными взрывами. Европейские правительства атакуют со всех сторон. Станут ли бунты финальным аккордом для Шольца?

К чему ведет бесхребетность местных элит и в каких странах общество готово расстаться с горе-правителями?Смотрите парад недовольства в "Понятной политике" 29 января после "Панорамы".