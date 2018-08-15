Стартовала практическая часть компьютерного командно-штабного учения "Региональная безопасность"

Стартовала практическая часть компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО стран СНГ "Региональная безопасность". Второй этап займет чуть более суток. Военные делегаты координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны одобрили планы совместных тренировок ПВО. Это касается и учений на полигоне Ашулук в Астрахани.