Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели

Краткий пересказ от ИИ

Полный спектр двустороннего сотрудничества между Минском и Нью-Дели обсудили министр иностранных дел Максим Рыженков и глава МИД Индии. Стороны подтвердили традиционно дружеский характер белорусско-индийских отношений и положительно оценили взаимодействие на многосторонних площадках, включая БРИКС и ШОС.

Участники встречи обсудили график двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях и вопросы расширения консульского присутствия Беларуси в регионах Индии.

Максим Рыженков также отметил положительную динамику в торговых отношениях. Товарооборот между странами превысил 1 миллиард долларов США и продолжает расти. Особое внимание уделено переговорам по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

Обсуждалось также увеличение количества авиарейсов между Беларусью и Индией. Встреча состоялась в рамках визита главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Индию для участия в 18-м Саммите БРИКС - одного из крупнейших объединений мира.

На встрече с министрами иностранных дел Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Уганды и Уругвая в фокусе внимания были вопросы снятия имеющихся визовых ограничений, проведения заседаний двусторонних комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, межмидовских консультаций, а также поддержки на международных площадках.

Кроме того, состоялись неформальные контакты белорусского министра с руководством государств и внешнеполитических ведомств стран - членов и партнеров БРИКС. В частности, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг выразили признательность за активное развитие Беларусью отношений с этими странами, а также передали самые теплые пожелания главе белорусского государства Александру Лукашенко.

В этот же день в рамках работы с бизнес-сообществом Индии Максим Рыженков провел встречи по линии торгово-промышленной палаты, а также с крупными индийскими предпринимателями. Глава белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, во время которой подтвердил намерение Беларуси завершить процесс своего присоединения к банку.

Неоценимую роль БРИКС в приветственном слове подчеркнул премьер-министр Индии.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

"За последние 20 лет БРИКС укрепил свою самобытность на мировой арене. Мы уважаем позиции друг друга и движемся вперед на основе консенсуса. Мы никому не противостоим, а, напротив, стремимся двигаться вперед, руководствуясь принципом всеобщего участия".

По итогам саммита в Нью-Дели страны-участники БРИКС приняли итоговую декларацию. В официальном документе лидеры объединения призвали к максимальной сдержанности в зонах мировых конфликтов, сделав особый акцент на необходимости деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Отдельным пунктом государства выразили общую обеспокоенность ростом односторонних санкций и торговых пошлин, которые грубо искажают правила Всемирной торговой организации. Для защиты глобальной экономики участники подтвердили курс на создание независимых механизмов трансграничных платежей и более активное использование национальных валют. Кроме того, подчеркнута важность реформирования устаревших международных институтов ради справедливого представительства стран Глобального Юга.