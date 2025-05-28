Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

План военного сотрудничества на 2026-2030 годы одобрили министры обороны ОДКБ. Совет глав оборонных ведомств стран - участниц альянса проходит в Бишкеке. Кыргызстан председательствует в ОДКБ.

Крайне важно сейчас объединить усилия на внешнем контуре и сделать общий голос организации весомым и значимым на международной арене. Выступив единым фронтом, можем стать движущей силой в создании новых международно-правовых механизмов, которые помогут восстановить архитектуру безопасности в Евроатлантическом регионе. Это сказал Виктор Хренин на встрече президента Кыргызстана с главами делегаций.

Садыр Жапаров в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества в рамках ОДКБ и выразил готовность укреплять коллективную безопасность и развивать взаимопомощь. Акцент также был сделан на необходимости совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.