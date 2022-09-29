Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол Павел Князев

Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчетной валюты на основе стран БРИКС", - сказал Князев, выступая в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".

По словам Князева, около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС.

