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Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол Павел Князев
Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчетной валюты на основе стран БРИКС", - сказал Князев, выступая в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".
По словам Князева, около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС.
Фото:© РИА Новости
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