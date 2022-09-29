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Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол Павел Князев

Страны БРИКС могут создать единую валюту, заявил российский посол Павел Князев

Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчетной валюты на основе стран БРИКС", - сказал Князев, выступая в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".

По словам Князева, около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС.

Фото:© РИА Новости

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