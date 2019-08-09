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Страны Евразийского союза утвердили совместные прогнозы развития АПК
Страны Евразийского союза утвердили совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса и одобрили балансы спроса и предложения на продовольствие. Решение окончательно принято сегодня на межправсовете ЕАЭС в Кыргызстане. Как подчеркнул министр Евразийской экономической комиссии Александр Субботин в интервью нашему телеканалу, впервые такие решения детально проработаны и оперативно согласованы всеми странами - участницами ЕАЭС. В основе подходов - принцип приоритета взаимной торговли над внешней. Единая политика в этой сфере поможет сократить импорт в рамках Союза, обеспечить продовольственную безопасность стран "пятерки", а также снять ряд барьеров при перемещении товаров через внутренние границы ЕАЭС.
Повестка межправсовета насыщенна. Партнеры обсуждают распределение ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран пятерки, реализацию цифровых проектов в рамках ЕАЭС. Переговоры проходят под знаком устранения препятствий на внутреннем рынке Союза.
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