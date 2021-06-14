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Страны НАТО признали действия Китая "системным вызовом" для безопасности альянса
В Брюсселе завершил работу 32-й саммит организации. В НАТО приняли решение считать нападения на свои спутники основанием для коллективного военного ответа.
Украине и Грузии рано рассчитывать на вступление в ряды альянса. Довольствоваться придется статусом ожидающих у "открытых дверей".
Из нового: НАТО впервые в своей истории согласовала план действий по защите климата. Так что отныне военный блок будет мотивировать свои учения и смягчением климатического кризиса.
Впервые в саммите участвовал Джо Байден в качестве президента США. Он удостоил личным вниманием глав стран Прибалтики. Участники этой встречи пожаловались на угрозы со стороны России и Китая.
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