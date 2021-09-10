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Страны ОДКБ разрабатывают стратегию кооперации предприятий военпрома

Страны ОДКБ разрабатывают стратегию кооперации предприятий военпрома. Об этом накануне было заявлено во время заседания Межгоскомиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности. Предварительно эта стратегия была одобрена странами - участниками альянса, теперь необходимо проводить полностью процедуру согласования и выносить этот вопрос на рассмотрение глав государств. На предмет создания совместной продукции стран ОДКБ глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус отметил, что сейчас, когда стоит вопрос о создании базовой организации по координации создания продуктов военно-технического назначения в странах ОДКБ, работа в этом плане развернута очень широко.

Международный военно-технический форум в формате ОДКБ может появиться в ближайшее время

Кроме того, на заседании комиссии обсуждалось и создание международного военно-технического форума в формате ОДКБ. Если образно говорить, то это будет выставка средств обеспечения безопасности, где будут принимать участие предприятия оборонно-промышленных комплексов государств-участников. Это основа выставки. И возможно, задействовав механизм партнерства, будут привлекаться третьи страны.

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