Страны ОДКБ разрабатывают стратегию кооперации предприятий военпрома. Об этом накануне было заявлено во время заседания Межгоскомиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности. Предварительно эта стратегия была одобрена странами - участниками альянса, теперь необходимо проводить полностью процедуру согласования и выносить этот вопрос на рассмотрение глав государств. На предмет создания совместной продукции стран ОДКБ глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус отметил, что сейчас, когда стоит вопрос о создании базовой организации по координации создания продуктов военно-технического назначения в странах ОДКБ, работа в этом плане развернута очень широко.