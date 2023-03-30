Страны ОДКБ согласовали план операции по противодействию незаконной миграции

Страны ОДКБ согласовали план проведения в 2023 году региональной операции по противодействию незаконной миграции. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов после заседания международного штаба региональной операции ОДКБ "Нелегал", которое прошло под председательством секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, начальника ГУВМ МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой, пишет БЕЛТА.

"Представители национальных штабов государств - членов организации обсудили замысел операции под условным наименованием "Нелегал-2023" и согласовали сроки проведения этапов активных мероприятий в текущем году. Кроме того, в ходе заседания рассмотрены и согласованы вопросы взаимодействия в процессе операции, определены каналы связи и порядок обмена информацией", - сказал пресс-секретарь.

В заседании приняли участие представители всех национальных штабов государств - членов ОДКБ по проведению операции "Нелегал", а также сотрудники Секретариата ОДКБ и представители Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Антитеррористического центра государств - участников СНГ, органов государственной безопасности и финансового мониторинга.