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Страны ОДКБ согласовали план операции по противодействию незаконной миграции
Страны ОДКБ согласовали план проведения в 2023 году региональной операции по противодействию незаконной миграции. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов после заседания международного штаба региональной операции ОДКБ "Нелегал", которое прошло под председательством секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, начальника ГУВМ МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой, пишет БЕЛТА.
"Представители национальных штабов государств - членов организации обсудили замысел операции под условным наименованием "Нелегал-2023" и согласовали сроки проведения этапов активных мероприятий в текущем году. Кроме того, в ходе заседания рассмотрены и согласованы вопросы взаимодействия в процессе операции, определены каналы связи и порядок обмена информацией", - сказал пресс-секретарь.
В заседании приняли участие представители всех национальных штабов государств - членов ОДКБ по проведению операции "Нелегал", а также сотрудники Секретариата ОДКБ и представители Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Антитеррористического центра государств - участников СНГ, органов государственной безопасности и финансового мониторинга.
Фото:БЕЛТА
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