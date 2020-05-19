Стратегия интеграции на 5 лет и экономика после пандемии. Саммит ЕАЭС прошел в онлайн-формате

Экономика и развитие Евразийского союза во время и после пандемии в рамках масштабной стратегии на следующие 5 лет. Как уйти от протекционизма, выстроить равные условия на общих рынках и запустить новые проекты, несмотря на кризис.



Именно эти темы были сегодня в центре внимания "союза пяти плюс Молдова" на саммите, который уже второй раз в этом году состоялся в формате видеоконференции.



На прошлой виртуальной встрече месяц назад политики обсуждали меры борьбы с пандемией и восстановления экономик в эпоху посткоронавируса. Тема осталась актуальной, хотя Беларусь как страна-председатель добавила глубины и перспективы в каждый вопрос. Стратегия вышла комплексная, хотя и не бесспорная. Какие темы вызвали дискуссии, о чем удалось договориться - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.





Саммит Евразийского союза - онлайн-формат

Современные технологии коммуникации хороши, но заменить личное общение и личную химию в отношениях политиков пока не могут. В этом убедились и простые граждане Евразийского союза, которые соскучились по живому разговору в карантине и самоизоляции. Этот факт сегодня наглядно проявился и на высшем уровне. Высший Евразийский экономический совет в режиме видеоконференции поставил больше вопросов, чем дал ответов. Эксперты полагают, что пройди саммит очно, глаза в глаза, лидеры "пятерки"смогли бы найти развязки и компромиссы по всем вопросам.

Привычный формат таких саммитов - узкий, затем широкий составы. Сначала лидеры находят компромисс с глазу на глаз, потом дорабатывают детали с делегациями. Онлайн добиться нужного единения и доверия почти невозможно - говоришь с экраном и через экран. Еще и поэтому Александр Лукашенко как Председатель Высшего совета предлагает два состава объединить. А значит, президента Молдовы (страны-наблюдателя) и членов делегаций сразу погрузить в повестку на высшем уровне (

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Год председательства Беларуси в ЕАЭС

Председательство Беларуси выпало на самый сложный за последние 10 лет для региона и мира. Пандемия, передел рынков и грядущий экономический кризис. Президент подчеркивает - запаса прочности не хватает даже сверхдержавам. А значит, внутри союза надо поддержать АПК и промышленность, причем не за счет союзников. Рецепты восстановления прописаны в проекте стратегии до 2025 года. Это самый важный документ, который разбирали сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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Стратегия интеграции до 2025 года в рамках ЕАЭС

Контуры стратегии опишет глава Евразийской комиссии. Логика такова - сложить усилия союзников, чтобы скорее выбраться из пандемии, преодолеть ее последствия и смягчить удар по экономике и уровню жизни людей в условиях кризиса.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии

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Активизацию Евразийского союза под белорусским председательством сложно не заметить. Из трех сотен спорных вопросов осталась всего пара. Союзники целенаправленно начинают работать вместе в новом технологическом укладе. А это и космос, и актуальные медицинские разработки, цифровизация и регуляторы с таможней в одном смартфоне. Под живую стратегию нашлись и ресурсы - Евразийские банк развития и фонд плюс финансовый центр Астана готовы финансировать новые проекты. Важно, что Минск вкладывает в союз не только проекты, но и историю успеха. Прежде удалось оживить СНГ и наш военный блок - ОДКБ, где председательствовала Беларусь.

Владимир Путин,Президент России

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Мейнстрим стратегии разделяют все государства, но с оговорками. Например, Казахстан не одобряет расширения полномочий комиссии за счет своего суверенитета. Неплохо, когда наднациональный орган решает споры и консультирует, но не устраивает, что комиссия войдет в такие тонкие сферы, как медицина, образование и туризм. Плюс сможет вести международные переговоры от имени всех союзников.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана

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Равные условия по газу как камень преткновения

Впрочем, главный камень преткновения меж союзниками - это общий энергетический рынок. В частности, по газу. Россия откладывает решение до 2025 года. Да и после нет уверенности, что цены на транспортировку (а это 70 % стоимости) будут считаться для союзников по единой формуле. Газовая составляющая есть почти в каждом союзном товаре: белорусском тракторе, армянском коньяке и овощах, металлах из Кыргызстана. А значит они априори дискриминируются на формально едином рынке. Как конкурировать, если один и тот же газ для Беларуси втрое дороже, чем в соседнем Смоленске, и стоит вполовину больше, чем в Западной Европе?

Логично, что самые острые оценки прозвучали именно по газовой теме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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Никол Пашинян, премьер-министр Армении

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Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Кыргызстан

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Россия откладывает решение, ссылаясь на чувствительность вопроса. Предлагает сложные надстройки и разовые скидки в обмен на встречные уступки. Отсюда непонимание союзников.

Почему именно газ должен венчать интеграцию, а, например, не тарифы, где партнеры уже пошли навстречу Москве? Почему со стороны России нет желания прописать равные условия в стратегии, если в базовых соглашениях они уже есть, просто не выполняются?

Наблюдатели в ЕАЭС

Еще один вопрос, где потребуется дополнительная работа, - статус Кубы как наблюдателя в Союзе. Отношение к Острову свободы у всех лидеров более чем дружеское. Но союзники хотят детально пояснить официальной Гаване, что одобрение заявки - это не только права и бонусы, но и встречные обязательства. Кстати, Молдова, уже наблюдатель в Евразийском союзе, предлагает проработать именно этот вопрос на своем опыте.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова

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