Судьба Миорского металлопрокатного завода - кардинальные решения принял на месте глава государства

Наконец решена судьба Миорского металлопрокатного завода. Кардинальные решения для его стабильной работы приняты сегодня прямо на месте главой государства. Александр Лукашенко определил нового директора, им будет прежний заместитель Владимир Дьяконов. А само предприятие отныне государственное. Положен конец всем этим годам мытарств, когда было много неизвестных - как дальше работать и где брать сырье. Частник изначально наобещал людям золотые горы, набрал кредитов, а в итоге не выполнил обязательства. Почти 700 сотрудников могли остаться на улице. Но Президент пообещал: людей не бросят на произвол судьбы и не оставят без работы. Предприятию однозначно быть. Производство уникальное. Именно в Миорах металл раскатывают до минимальной толщины - 0,1 миллиметра. На продукцию для многих отраслей, в том числе пищевой промышленности, колоссальный спрос, особенно в России. Илона Красутская подробнее расскажет о принятых решениях.

Прямо в чистом поле Миорский металлопрокатный – завод-красавец. Сейчас и за фасадом тоже все красиво. Но изначально, как говорится, из песни слов не выкинешь, это была просто жесть. В последние годы в СМИ предприятие фигурировало то ли как банкрот, то ли на неопределенный срок приостановило работу. Сообщалось о возможном задержании руководства и многочисленных проверках. Завод изначально частный. Но работают там наши люди. Конечно, Президенту пришлось вмешаться.





Аркадий Раловец, начальник цеха Миорского металлопрокатного завода: Ситуация была тяжелая. Во время простоя у людей не было конкретики, не было понимания, не было уверенности в завтрашнем дне. Сейчас все это есть. У нас есть сырье, к нам оно едет, полный склад готовой продукции. Есть нюансы, но над ними мы работаем.







Никакого банкротства. Президент поручил назначить директора на Миорский завод

Забегая вперед, скажем, что Президент сегодня подтвердил то, о чем многие раньше шептались. Те, кто обещали построить этот завод, но провалили планы, – в следственном изоляторе. Директора у предприятия до этого дня не было. Пока перемещались между цехами по территории завода, прямо по ходу были приняты знаковые, в том числе кадровые решения.

"Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать, - Александр Лукашенко был настроен решительно. - Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом. Надо прекратить всю эту болтовню".





Новый директор Миорского металлопрокатного завода - Владимир Дьяконов

Бывший зам, а теперь новый директор металлопрокатного Владимир Дьяконов сам родом из России. Там работал на схожем предприятии - Магнитогорском металлопрокатном. Человек опытный, профессиональный стаж 25 лет. Когда предложили работу в Миорах, даже не раздумывал.





Владимир Дьяконов, гендиректор Миорского металлопрокатного завода: Что значит здесь работать, на комбинате. Во-первых, создать технологический климат, дисциплину. Будет коллектив, будут технологии у нас, будет и качество, и количество. Поэтому мы обращаем большое внимание на людей, а люди здесь прекрасные.

Мощности предприятия рассчитаны на производство до 150 тыс. тонн белой жести в год. Нет сомнений, продукция востребована как на внутреннем, так и внешних рынках. Она используется для упаковки в пищевой, парфюмерной, нефтехимической отраслях. У нас два крупных потребителя: Рогачевский и Глубокский молочно-консервные комбинаты. Но со склада готовой продукции 70 % ассортимента как в рулонах, так и листами уходят на Россию.

"Рынок Российской Федерации - 295 тыс. тонн, из которых 140 тыс. тонн - это был импорт из Евросоюза, Китая, Казахстана. Это та доля, которую мы в первую очередь должны заместить. Мы видим для себя стратегическую цель 100-110 тыс. тонн на этом рынке в будущем. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия - производители нефти, развивают белую жесть. Там нет такого завода. Мы видим, что мы там тоже должны быть. Для себя ставлю задачу – войти в это регион, - пояснил глава Белцветмета.





На предприятии очень шумно, технически даже мощной аппаратуре трудно передать звук чисто. Но лучше пусть плохо слышно, чем стоит как раньше абсолютная тишина. Это предприятие непрерывного цикла, производство работает 24 на 7. И остановить, и запустить очень дорого. Сейчас завод вышел на производство около 6 тыс тонн белой жести в месяц. До конца года запланированные объемы в 7 раз больше. Изначально здесь рассчитывали и на поставки в страны Европейского союза. Но всем известные санкции. На предприятии считают, что работа на полную еще заставит европейцев понервничать.

Президент о металлопрокатном: Молодой завод - для молодежи

В штате еще не хватает 60 человек. Планируют приглашать ребят с последних курсов, сначала стажировка (покажут, что и как), потом трудоустройство. Президент пообещал поддержку. Все-таки молодой завод - для молодежи.

Аналогов такому заводу на постсоветском пространстве просто нет. В России и Казахстане есть схожие, но технологии не те. У нас самый современный. Поэтому без потребителя не останемся. Конечно, все проблемы вмиг не улетучились. Есть вопросы и в плане интенсивности поставок, и реализации готовой продукции Белцветметом. Но все поправимо. Тому, кто покажет лучший результат в восстановлении полноценной работы предприятия, Президент пообещал госнаграды.

Миорский металлопрокатный завод теперь государственное предприятие. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками завода.

"Ваш руководитель с сегодняшнего дня полноправный директор (руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов - прим. БелТА). Никаких банкротств, никаких производств, там черт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят", - заявил Президент.



Александр Лукашенко отметил, что все долги, которые накопило предприятие, государство берет на себя. "Вы сегодня функционируете как белорусский завод в Миорах. У вас с сегодняшнего момента генеральный директор. Юридически это будет оформлено в течение двух дней. Никакого банкротства, никакой волокиты. Никакие вы не банкроты, - еще раз подчеркнул он. - Прекрасное производство, надо работать".

Президент сегодня дал полный расклад, что ждет предприятие в будущем, и откровенно рассказал, где и что сейчас с теми, кто обещал построить завод, но так и не выполнил обещаний.

"Мы вложили в вас немало денег. Мы были вынуждены выкупать ваши долги", - добавил Александр Лукашенко. По его словам, прежние владельцы завода еще на стадии строительства украли у предприятия много денег. Ранее сообщалось, что инвестор вложил в предприятие около 400 млн евро. Для этого банками были выданы беспрецедентные кредиты. "Завод этот столько стоить не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещал построить этот завод, взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все проходящие по уголовному делу должны компенсировать нанесенный государству и людям ущерб. "Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят, где украл и сколько украл", - обратил он внимание.



