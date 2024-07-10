Судьбоносное для страны время с сильным лидером! Институту президентства - 30 лет

Сильная, стабильная, независимая!Такой Беларусь стала за 30 лет президентства Александра Лукашенко. Мы достигли устойчивого развития и политической стабильности.

Ровно 30 лет назад - 10 июля 94 года - во втором туре президентских выборов победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80 % голосов. Задача у лидера тогда стояла непростая - отвести Беларусь от кризисов и пропасти. Практически заброшенные предприятия, пустые магазины и повальная коррупция. Сильный лидер принял бой и победил.

Сегодня белорусское государство - это про космос, атомные технологии и современные производства, и, главное, безопасность и спокойствие людей тоже стали визитной карточкой Беларуси. Лозунг Александра Лукашенко тех лет "С народом!" актуален сейчас как никогда.

Молодому Президенту досталось незавидное наследие, которое на руинах некогда могучей страны его предшественники умудрились просто спустить под ноль. Вот некоторые цифры. Вдумайтесь, какой была Беларусь в 94-м и какой стала к 2024-му.

С развалом Советского Союза началось обвальное падение производства. Тех же тракторов в 94-м с конвейера МТЗ сошло менее 3 тысяч, а по итогам прошлого года - 45 тысяч! Разница в 15 раз!

Тогда же появилось понятие галопирующей инфляции - цены росли буквально галопом. Гиперинфляция в месяц могла достигать свыше 50 %, а за весь 94-й год ее уровень приближался к 2 тысячам процентов.

Тогда думали банально о том, как накормить семью. На питание уходило почти две трети потребительских расходов, сейчас же - менее 40 %, а товаров в потребительской корзине стало гораздо больше, да и вообще финансовые возможности семей растут. Активно покупается современная бытовая техника, а у каждого третьего белоруса имеется автомобиль.